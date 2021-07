O PP pide deter o proxecto de peonalización da rúa Alemaña mentres non haxa consenso veciñal

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra Pablo Fernández mostra a oposición frontal da súa formación ao proxecto do Concello de peonalización da rúa Alemaña, despois de reunirse con veciños do barrio de Monte Porreiro.

"A opinión cidadá debe ser a base de calquera obra destas características. As necesidades e demandas dos que alí residen deben ser claves á hora de levar a cabo calquera actuación urbanística. A postura dos residentes en Monte Porreiro é clara: total oposición", desvela o edil.

Fernández pide ao Concello “repensar a decisión de cortar ao tráfico a rúa que vertebra o barrio. É o resultado de non escoitar aos veciños, ignorar as súas necesidades e agora impoñer unha reforma que non é compartida polo barrio", sinala o concelleiro, que acusa o goberno local dunha forma de actuar recorrente que consiste en "non escoitar e impoñer".

O popular detallou que hai “moitísimas necesidades básicas para cubrir en Monte Porreiro antes de levar a cabo unha actuación que ninguén comparte nin pide”. Ademais, Fernández engadiu que é “incrible” que agora, despois de presentar o proxecto, o concelleiro de obras do BNG fose a defender esta reforma “ás agachadas en diferentes locais do barrio”.