RADIO.- Estás irascible, irritable, sentes apatía? Vixía a túa fatiga pandémica

Apatía para facer as tarefas diarias, sensación de soidade, tensións, dores, falta de descanso, sobrepeso ou perda de peso, falta de concentración, esquecementos. Son algunhas das secuelas físicas e psíquicas que conleva a denominada fatiga pandémica e da que falamos no podcast 'Mentres isto dure' que aborda cuestións vinculadas á covid-19.

"Cando estamos expostos a unha situación adversa que nos impide facer as nosas actividades diarias, leva a unha fatiga ou esgotamento emocional. Resignámonos, baixamos a garda e expoñémonos ao risco", así a explica Juan Manuel Romero psicólogo e voluntario de Cruz Vermella en Pontevedra, quen participa en diversos programas, imparte charlas e forma parte dos Equipos de Resposta Inmediata da entidade. As consecuencias tamén afectan á socialización, ou falta de interacción social da persoa: sensación de soidade, de illamento "é unha percepción subxectiva, non é que sexa así".

Romero confirma que hai máis irascibilidade e irratibilidad nesta conxuntura de fatiga pandémica. "Unha das respostas conductuales que poñemos en marcha é a agresividade e calquera crítica, queixa, suxerencia interprétase como ameaza; debido a que estamos nese estado de esgotamento". Tamén se constata que hai un incremento do consumo de alcol, drogas ou psicofármacos.

As medidas de seguridade, de prevención ante a covid-19, igualmente reséntense porque o esgotamento o que conleva é a relaxarse "a deixarse ir, a pensar que non ten sentido facer nada para protexerse e por tanto aumenta o risco para si mesmo e para as persoas da contorna". Precisa que o problema non se centra na poboación nova "estamos a focalizar a atención neles, pero o problema está en todos", "a preocupación é o que garda silencio, non o que grita tanto, que é unha forma de deixar saír o que leva dentro".

No podcast de PontevedraViva Radio ofrece pautas sobre que facer para evitar esta fatiga pandémica, "pódense facer cousas, pódense tomar decisións sobre a vida cotiá".