A área sanitaria continúa coa pandemia sen control e confirma 150 novos positivos en covid-19 nun día

A pandemia continúa sen control na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e este luns suma xa 2.940 casos activos de covid-19, cifra que continúa como récord de pacientes coa enfermidade, por encima dos datos do pico da segunda onda.

Segundo o balance diario do Servizo Galego de Saúde, nas últimas 24 horas confirmáronse 150 novos positivos, aínda que houbo 83 pacientes que recibiron a alta médica, de modo que en total son 67 casos activos máis que o domingo.

Do total de 2.940 casos activos, 2.903 casos son pacientes sen síntomas ou con síntomas leves que se atopan en corentena no seu domicilio e 37 están no hospital.

Nos hospitais apenas hai variación da situación, pois hai un paciente menos que o domingo, pero tamén se confirmou un falecemento. Trátase dun home de 87 anos que estaba ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Este luns hai catro pacientes con covid-19 na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, sen cambios fronte ao domingo, e outros 33 ingresados en planta de hospitalización, un menos. Son 22 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 4 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 7 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 curáronse 15.164 pacientes, 83 nas últimas 24 horas, e faleceron por este virus na área sanitaria 182 pacientes.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 697, que se engaden ás 271.615 xa efectuadas desde o inicio da pandemia.