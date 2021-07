Falece un home tras caer co seu vehículo ao mar no porto de Bueu

Búsqueda dun desaparecido no mar © Guardia Civil de Pontevedra

Un home faleceu na madrugada desde venres no porto de Bueu tras sufrir un accidente no que o seu vehículo acabou no mar.

Por motivos que se descoñecen, o vehículo conducido por esta persoa caeu ao mar no recinto do porto.

Segundo informou o 112 Galicia, a pesar dos esforzos dos equipos de emerxencias desprazados ata o lugar, nada se puido facer por salvarlle a vida.

Por mor do ocorrido realizouse en Bueu un amplo despregamento de servizos de emerxencias que inclúe aos servizos sanitarios, o servizo de Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, a Garda Civil, os Bombeiros do Morrazo, a Policía Local e Protección Civil de Bueu.