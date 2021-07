Ponte Caldelas pecha ao tráfico a Estrada do Balneario para avanzar na súa mellora

Ao longo desta semana execútanse os traballos para mellorar os itinerarios peonís de Estrada do Balneario co formigonado e o pulido do primeiro tramo, situado entre a Praza de España e o entroncamento coa Praza de Mamá Clotilde, segundo informan desde o Concello de Ponte Caldelas.

Nestas xornadas finalizaba o empedrado das beirarrúas e a aplicación da capa de formigón obriga a pechala ao tráfico ao longo dunha semana para que se realice o secado de maneira óptima.

Esta obra foi adxudicada por 439.389 euros a Asfagal Técnicas Viarias, unha empresa que ofreceu a oferta máis vantaxosa no concurso entre outras 32 propostas. A obra finánciase con fondos da Unión Europea, nun 80%, e o 20% restante corre a cargo da Deputación de Pontevedra.

Coa finalización da obra, a Estrada do Balneario quedará cun vial de sentido único con beirarrúas en pedra, estacionamento en batería, ademais de zonas para aparcamento de autobuses, zonas verdes e mobiliario urbano, segundo o proxecto aprobado polo goberno local.