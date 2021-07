Catro cursos para mellorar as competencias tecnolóxicas dos pontevedreses

Cada vez son máis os postos de traballo que requiren dos aspirantes un maior dominio das contornas dixitais e dos sistemas tecnolóxicos. Para axudar a mellorar estas competencias, a Fundación Telefónica organizará catro cursos en Pontevedra.

Este programa formativo parte dun convenio que a Fundación Telefónica asinou este mércores co Concello de Pontevedra, o primeiro destas características que a entidade rubricou en Galicia, segundo explicou o seu director de Relacións Institucionais, Joan Cruz.

Os cursos serán gratuítos e abertos a todos os interesados. Haberá que inscribirse a través da páxina web que habilitaron os seus organizadores.

En concreto, os cursos que a Fundación Telefónica impartirá en Pontevedra estarán centrados na creación de contidos dixitais, introdución á programación, desenvolvemento web a través da plataforma Wordpress e deseño de videoxogos.

Joan Roca explicou que, dentro da monitoraxe que realizan cada semana, detectaron 360 ofertas de traballo en Pontevedra vinculadas co sector tecnolóxico, polo que puxo en valor a importancia desta formación para acceder ao mercado laboral.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, destacou ademais que estes cursos pretenden promover un "uso racional" das novas tecnoloxías.

Nun futuro, ambas as partes exporán a opción de organizar outro tipo de cursos de iniciación á informática, pensados especialmente para que as persoas maiores poidan adaptarse a un mundo que, cada vez máis, obrígalles a familiarizarse coas novas tecnoloxías.

O convenio coa Fundación Telefónica tamén permite o acceso a exposicións organizadas por esta entidade. A primeira que chegará a Pontevedra no marco deste acordo será "A arte no cómic", que se poderá visitar a final de ano no Pazo da Cultura.

Nela, segundo detallou o director de Relacións Institucionais da fundación, coñecidos debuxantes "revisitan" obras clásicas da pintura. Para iso, ás obras que traerán desde Madrid, sumaranse colaboracións con artistas locais para crear novas pezas.