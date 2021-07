Usuarios do Centro Ocupacional do Saiar melloran os xardíns da residencia de Caldas

Traballos realizados no xardín do centro residencial de Caldas de Reis © Concello de Caldas de Reis

Durante os últimos días, os xardíns do centro residencial da terceira idade Nosa Señora da Asunción de Caldas de Reis experimentan un cambio grazas á intervención dos usuarios do Centro Ocupacional do Saiar, que colabora co Concello de Caldas nestas actuacións.

Con esta iniciativa preténdese reforzar a autonomía e a inclusión laboral dos usuarios deste centro de titularidade autonómica que presta atención a ao redor de corenta persoas con algunha discapacidade intelectual.

Os participantes renovaron a cuberta floral e as plantas da superficie axardinada, ademais de acondicionar o espazo de maneira xeral. As persoas con discapacidade cognitiva atopan, ademais, un método de terapia e rehabilitación con este tipo de actividade, axudando a controlar a ansiedade e a mellorar a motricidade e a autoestima.

A intervención forma parte do programa Vilas en Flor no que participa o Concello coa vista posta na mellora dos espazos verdes urbanos.

Nesta liña, de maneira paralela, o alumnado-traballador do taller de emprego Os camiños do Camiño tamén realizan tarefas de xardinería noutros xardíns e zonas verde do centro urbano, ademais de renovando a flor dos testos situados en diversas rúas.