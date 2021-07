As Festas da Peregrina xa teñen pregoeira: Violeta Mosquera, batería de Bala

Violeta Mosquera © Cristina Saiz Presentación de Violeta Mosquera como pregoeira das Festas da Peregrina © Cristina Saiz Presentación de Violeta Mosquera como pregoeira das Festas da Peregrina © Cristina Saiz

Lucense de nacemento e pontevedresa por elección. Así é a próxima pregoeira das Festas da Peregrina. Trátase de Violeta Mosquera, batería e voz da banda de rock Bala, unha das grandes sensacións do panorama musical galego.

"Eu fun a primeira abraiada con esta noticia", recoñeceu a flamante pregoeira que, acompañada do alcalde e da edil de Festas, asegurou que "éncheme de honra e de orgullo" esta decisión, ante a que "non cabía a opción de dicir que non".

Chegou a Pontevedra hai 15 anos para estudar Comunicación Audiovisual e decidiu quedar porque "é unha cidade marabillosa". Foi o lugar que escolleu, explicou, "para facer vida e carreira", xa que ademais de Bala forma parte do claustro da Escola Bonobo.

Con respecto ao seu pregón, Mosquera apuntou que o fará "con corazón e con paixón" e nel estará presente, como non pode ser doutra maneira, a música porque "é o elemento central da miña vida" e porque, xunto coa cultura, quere reivindicala "nestes tempos escuros".

Aproveitou, a este respecto, para defender que a cultura "é segura" e que, en cuestión de apoio a este sector, Pontevedra "non defrauda".

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, destacou que Violeta Mosquera é unha "referencia" dentro da xente "que vive na cidade ou que escolleu esta cidade" e que contribúe a que Pontevedra sexa unha "factoría de creatividade".

O Concello quería poñer en valor este ano, coa súa elección como pregoeira, a todas as persoas que forman parte da "vangarda cultural" que existe na cidade e que contribúen a dar forma á Pontevedra "que queremos", concluíu Fernández Lores.

"É unha honra contar con xente como ela en Pontevedra", engadiu a edil de Festas, Carme da Silva, que explicou que o pregón será o vindeiro sábado 7 de agosto, como é habitual, desde o balcón do Pazo de Mugartegui, na Praza da Pedreira.