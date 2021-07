A pandemia segue sen control e deixa en Pontevedra a cifra de positivos máis alta en cinco meses

Á espera das decisións que adopte este martes o comité clínico de especialistas sanitarios que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia, as cifras confirman que a covid-19 está sen control na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e, especialmente, no Concello de Pontevedra.

O municipio da capital ten este luns 516 casos activos. Son 25 máis que o domingo e supón superar a barreira do medio milleiro de positivos simultáneos, que non se traspasaba desde fai máis de cinco meses. É a cifra máis altas desde o pasado 10 de febreiro, no pico da terceira onda da pandemia, cando había 535.

A cifra de contaxios non é a máis alta que deixou a pandemia, pois o municipio chegou a ter 616 casos o pasado 5 de febreiro, pero si é preocupante e confirma que Pontevedra atópese baixo a atenta mirada do comité de expertos sanitarios. Este martes na súa reunión semana poderían tomarse medidas que impliquen un cambio no nivel de restricións, pois nestes momentos o municipio atópase en nivel medio.

A área sanitaria reporta este luns 1.879 casos activos, 82 máis que o domingo, tras unha xornada na que se detectaron 144 novos contaxios e producíronse 62 altas.

Pontevedra non é o único municipio no que segue crecendo a incidencia, que segue á alza en todos os municipios en nivel medio (Sanxenxo, Poio, Marín, Pontevedra e Caldas de Reis) e nivel alto (A Illa, Cambados, Vilagarcía e Vilanova) da área sanitaria.

En Sanxenxo o ritmo de novos positivos tamén está descontrolado e este luns o balance oficial confirma 249, 11 máis que os 238 reportados o domingo.

En Poio os casos activos son 151, dous máis que o día anterior.

En Marín as persoas coa enfermidade activa subiron este luns en Marín ata os 127, tras confirmarse 10 na última xornada.

En canto aos concellos en nivel alto, en Cambados hai 142 casos activos, catro máis que o día anterior.

En Vilagarcía de Arousa tamén seguen confirmándose contaios e hai 221 casos activos, seis máis que o día anterior.

En Vilanova de Arousa hai 67 casos activos, tres máis que o domingo.

Na Illa de Arousa, con todo, baixaron os casos e o último balance diario oficial fala de 35, tres menos que o día anterior.