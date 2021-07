Cerdedo ultima a programación das Festas do Ecce Homo

Igrexa de San Xoán Bautista de Cerdedo que garda no seu interior imaxes realistas do Ecce Homo © Xunta de Galicia Programa das Festas do Ecce Homo 2021 en Cerdedo © Concello de Cerdedo-Cotobade

As Festas do Ecce Homo en Cerdedo celébranse nesta semana cun amplo programa para todas as idades deseñado polo departamento de Cultura do Concello de Cerdedo-Cotobade.

O mércores 21 de xullo, a partir das 19 horas, terá lugar no Centro Cultural de Cerdedo a proxección da película Trolls 2 con entrada gratuíta e seguindo un estricto protocolo para ocupar de xeito separado e con distanciamento as localidades dispoñibles.

O xoves 22 de xullo, ás 17 horas, comezarán na praia fluvial de Cerdedo os obradoiros e xogos tradicionais para que os máis cativos poidan desfrutar dunha xornada divertida a cargo de monitores especializados en dinamizar o lecer. O acceso a todas estas actividades será gratuíto.

O Mago Tin estará o venres 23 de xullo ás 18:30 horas na praia fluvial de Cerdedo para ofrecer o seu espectáculo. A entrada será gratuíta e haberá que seguir o protocolo sanitario de seguridade e distanciamento.

O sábado 24 de xullo a Banda de Cerdedo ofrecerá un concerto, a partir das 20:30 horas, na Praza do Concello. A asistencia do público será totalmente gratuíta e a agrupación musical ofrecerá un variado repertorio con pezas características do momento.

Finalmente, o programa de actividades péchase o domingo 25 de xullo co pasarrúas por Cerdedo a cargo da charanga Charandonga que, desde as 18 horas, percorrerá as principais rúas e prazas transmitindo animación e bo humor.

O alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, lembra á veciñanza a necesidade de respectar as medidas sanitarias e os protocolos contra a Covid-19 facendo un chamamento á responsabilidade. "Queremos que a xente disfrute con sentidiño das festas e que non sexa incompatible un ambiente festivo coas medidas de seguridade e distanciamento que temos que manter en todo momento para que as nosas festas sexan un lugar de encontro e de participación veciñal seguro", manifestaba o rexedor.