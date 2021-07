Perde 13 puntos do carné por conducir borracho, drogado, sen ITV e usando o móbil

Un veciño da Illa de Arousa de 35 anos perdeu este domingo 13 puntos do carné de conducir por acumular catro infraccións diferentes cando circulaba pola avenida da Ponte desta localidade.

A Policía Local da Illa deulle o alto sobre as 22.00 horas porque observou que conducía mentres manexaba un teléfono móbil. Nun primeiro momento, comunicáronlle que acababa de ser proposto para sanción por unha infracción que implica a perda de tres puntos do carné de conducir e unha multa de 200 euros, pero a partir da súa identificación localizaron tres infraccións máis.

Os axentes puideron comprobar que o vehículo non superara a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obrigatoria, infracción que non implica perda de puntos, pero si unha denuncia administrativa que implica unha sanción de 200 euros.

Mentres a Policía Local comunicáballe as dúas primeiras denuncias, descubriu as dous seguintes. Os axentes observaron "síntomas evidentes" de que podía estar baixo os efectos do alcol, polo que lle realizaron a correspondente proba de alcoholemia. Deu un resultado positivo de 0,44 mililitros de alcol por litro de aire expirado, polo que recibiu unha denuncia que implica a perda de catro puntos e unha sanción de 500 euros.

Aínda faltaría a cuarta infracción, pois os axentes tamén lle realizaron á proba de consumo de drogas e detectaron que daba positivo indiciario en consumo cocaína e THC. Esta infracción implica unha multa de 1.000 euros e a perda doutros seis puntos.

En total, deberá pagar 1.900 euros en sanciones e quedará sen 13 puntos.