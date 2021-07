Identifican un falso revisor do gas que enganou varios pontevedreses

Axentes da Policía Nacional de Pontevedra identificaron a un pontevedrés que no último trimestre de 2020 estafou a varios pontevedreses facéndose pasar por revisor do gas.

Segundo informaron fontes policiais, o falso revisor do gas é un home de 34 anos con antecedentes policiais por feitos similares. Nesta ocasión atribúeselle un delito de estafa.

O modus operandi deste sospeitoso era sempre o mesmo. Tras chamar a diferentes domicilios e concertar unha cita coas vítimas, comparecía nas vivendas facéndose pasar por revisor oficial das compañías distribuidoras de gas.

O home conseguía que as vítimas lle permitisen acceder ao domicilio e, tras unha presunta revisión, entregáballes unha factura para que a asinasen e as vítimas pagábanlle cantidades próximas aos 300 euros. En total, estafou 645 euros.

Por mor da denuncia presentada por unha vítima, os axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da brigada provincial de Policía Xudicial iniciaron as pescudas para tratar de pescudar a identidade deste individuo.

Desde a Comisaría Provincial de Pontevedra queren advertir á poboación deste tipo de estafas e recomendan realizar todas as comprobacións antes de abonar diñeiro a supostos técnicos.

Desde a Policía Nacional recomendan á poboación que insistan en ver a correspondente acreditación do suposto revisor e que non deixen acceder ao interior da súa vivenda a ninguén sen ter o absoluto convencemento de que se trata dun verdadeiro técnico e non un individuo que, ademais de estafarlles, póidalles roubar as súas pertenzas.

Tamén aconsellan ás persoas maiores que viven soas que extremen as precaucións e non deixen entrar a ninguén na súa casa sen chamar previamente á suposta empresa ou a un familiar.