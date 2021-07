A Banda da Loba e a repartición de bandeiras centrarán os actos do Día da Matria Galega

Poio celebrará o venres 23 de xullo o Día da Matria Galega que, por mor da situación sanitaria, repite aforo limitado de cen persoas, como o ano pasado, e medidas de seguridade.

A concelleira delegada de Dinamización Lingüística e Memoria Histórica, Marga Caldas, facía un avance dos actos que se desenvolverán nesta xornada acompañada da concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, e o concelleiro de Festexos, Xosé Luís Martínez.

Ás 20:30 horas comezará a programación do día co acto institucional, no que participarán, ademais dunha representación do Concello de Poio, as integrantes da Banda da Loba, o grupo que tamén protagonizará a actuación musical do evento.

Ás 21:00 procederase á entrega de bandeiras para que a veciñanza poida engalanar con elas os seus balcóns. Estas enseñas teñen que ser reservadas previamente no enderezo electrónico alcaldia@concellopoio.gal ou no teléfono 986 770 001.

A partir das 21:20 terá lugar a actuación da Banda da Loba, "un grupo formado por mulleres, e as mesmas compoñentes da banda, Andrea e Uxía, van ser as que nos acompañen no acto institucional", apuntaba a concelleira Marga Caldas, á vez que insistía na aposta por "compositoras e mulleres emprendedoras" e, en xeral, a artistas galegos "para dar dinamismo á cultura e a un sector que leva moito tempo parado".

A edil aludía a esta celebración, que se encadra dentro das Festas do Verán, cun acento especial como é "reivindicar o Día de Galiza, o día da nosa lingua, o día dos nosos dereitos, que o facemos a través do Día da Matria".

O espazo no se desenvolverán os actos será os Xardíns de Rosalía de Castro, xunto ao Pazo de Ferreirós.