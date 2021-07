Sacan a concurso por 360.030 euros a renovación do céspede dun campo de fútbol do complexo Manolo Barreiro

A renovación do céspede artificial do campo de fútbol 11 da Xunqueira situado detrás do pavillón multiusos de Pontevedra custará finalmente 360.030,81 euros. O Concello de Pontevedra anunciara meses atrás esta actuación e este luns aprobou sacar a contratación o proxecto por este prezo basee .

Segundo a información facilitada pola portavoz do goberno local, Anabel Gulías, unha vez finalizado o proceso de licitación, o prazo de execución e entrega será de dous meses.

O recinto para renovar está situado na zona de campos da Xunqueira, que forman parte do complexo municipal bautizado co nome de Manolo Barreiro, e non só cambiarase o céspede, senón que tamén se vai a mellor a drenaxe do terreo e o seu sistema de rega e instalaranse luminarias LED.

A Xunta de Goberno local aprobou na súa reunión deste luns sacar a licitación varios proxectos, entre os que tamén figura a contratación do servizo alleo de prevención de riscos laborais. O Concello ten un servizo propio, pero con este trámite iníciase o expediente para a contratación dun externo.

Segundo o acordado polo goberno municipal, o orzamento para este servizo durante os dous próximos anos será de 60.825,60 euros e o contrato será prorrogable dous anos máis.

PARALIZACIÓN DE OBRAS

O Concello tamén acordou este luns que se vai a paralizar de forma temporal as obras que se están realizando no antigo ximnasio da ONCE en Pontevedra. A decisión adóptase por motivos alleos á empresa adxudicataria das obras e á Administración local e, segundo trasladou Anabel Gulías, confían en que os traballos poidan retomarse "en canto sexa posible".

O goberno municipal adoptou esta decisión por dúas razóns fundamentais, que faltan os permisos de acometida de gas e trámites para a instalación e funcionamento do equipamento. Tentarán "axilizar" a resolución destes problemas "na medida das nosas posibilidades".

CAMBIO DE VEHÍCULO OFICIAL

O proceso de cambio do vehículo oficial da Alcaldía de Pontevedra tamén foi á Xunta de Goberno desta semana. O goberno municipal procedeu ao nomeamento da persoa responsable do contrato para a adquisición do coche que adoita utilizar Miguel Anxo Fernández Lores para os seus desprazamentos oficiais, que terá un prezo máximo de 74.415 euros (IVE/IVE incluído).

O responsable do contrato de adquisición será o enxeñeiro industrial adxunto da oficina técnica de Medio Ambiente, Enxeñería, Infraestruturas e Servizos. Será o responsable de sacar a contratación, de desenvolver o proceso e de verificar que todos os trámites están en orde.