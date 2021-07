O 'Urban Lab', proposta de lecer en agosto para a mocidade de Monte Porreiro e A Seca

Participantes nos roteiros de pádel surf polo río Lérez © Concello de Pontevedra

Dinamizar os barrios da Seca e Monte Porreiro é o obxectivo do programa municipal 'Urban Lab', impulsado pola concellería de Benestar Social cunha serie de actividades ao aire libre, deportivas, culturais, e artísticas dirixidas á xente nova.

Entre os obradoiros propostos, que se desenvolverán durante o mes de agosto e que están dirixidos a mozos e mozas de entre 6 e 16 anos, inclúense aulas de skate, surfskate, grafiti, hula-hoop, break dance, slackline, pádel surf e art lab, sendo todas elas gratuítas.

Segundo informa o Concello, o prazo de inscrición para as diferentes actividades permanecerá aberto ata o luns 26 de xullo a través da ligazón http://apuntate.pontevedra.gal, aínda que tamén é posible solicitar a tramitación presencial con cita previa a través do teléfono 986 80 43 00 (extensión 7429) ou do email agonzalez@pontevedra.eu.

"Urban Lab vai dirixido á rapazada dos barrios da Seca e Monte Porreiro, que dispoñerán dun total de 30 prazas (15 por barrio/mes)", explica o concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey.

Trátase de dous barrios que "contan cunha ampla poboación usuaria dos servizos da concellería que, ao longo dos anos, cronifícase, polo que estamos a traballar para contribuír a mellorar a calidade de vida da súa veciñanza, rompendo coas dinámicas de marxinalidade e cunha clara énfase nos máis vulnerables", sinala o edil. É por iso que "esta iniciativa aposta por unha intervención paulatina, comezando pola poboación de menos idade, de maneira que poidan realizar actividades vinculadas á cultura urbana que fomenten o seu benestar psicosocial e inclusión e eviten a aparición de conflitos e de condutas nocivas".

As actividades do Urban Lab levarán a cabo de luns a venres, en horario de 10:30 a 13:30 horas, nas zonas do Miradoiro, a pista polideportiva da Seca e a praia fluvial do río Lérez.