Poñen en valor da biodiversidade do Umia cunha andaina divulgativa

As marxes do río Umia foron escenario este sábado dunha andaina impulsada polo Concello de Caldas de Reis para dar a coñecer a variedade de especies que habitan os ecosistemas do curso fluvial.

A xornada contou cunha notable participación veciñal, partindo ás 10.00 horas desde a zona das Corticeiras e finalizando na fervenza de Segade.

O experto local na biodiversidade do Umia, Santiago Monteagudo, fixo de guía e dirixiu os procesos de observación e identificación de especies.

Para Monteagudo "é un orgullo ter no propio centro urbano uns ríos naturalizados con tanta riqueza e biodiversidade".

Durante a xornada destacouse a importancia da vexetación presente no leito do río, xa que as canas e as plantas flotantes pasan por ser parte fundamental para o hábitat de insectos, réptiles, aves e mesmo para as londras. Por ese motivo desde o Concello inciden na necesidade de que todas as actuacións levadas a cabo no río execútense baixo estritos parámetros técnicos.

De feito "desde que se deixaron de facer dragaxes do leito e rozas indiscriminados a biodiversidade do río mellorou moito", apunta Santiago Monteagudo.