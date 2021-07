O lateral do Concello e a rúa Pasantería, novos proxectos de rehabilitación no centro histórico

O Concello de Pontevedra traballa na redacción de dous novos proxectos de reforma do espazo público no centro histórico con cargo aos fondos ARI (áreas de rehabilitación integral).

Os proxectos priorizados son a reforma dos xardíns situados ao carón do antigo edificio do Concello, lugar no que se situaban uns aseos públicos, e tamén unha parte da rúa Pasantería, entre A Ferrería, o edificio do Museo e os sindicatos. Queda fóra polo momento a reforma da rúa Aduana.

Tamén está previsto, con cargo ao ARI do Centro histórico, a reforma da praza do Peirao, próxima ao Parador.

Nos dous primeiros casos as obras realizaranse con cargo aos fondos que se atopan en plena execución (4º ARI do Centro histórico), mentres que a terceira obra se sufragaría coas axudas que se solicitarán a final de ano, confirma a administración local.

Con respecto á nova convocatoria o Concello prevé solicitar 2,5 millóns de euros de investimento público-privado para o centro histórico, ao que se suman os máis de 286.000 euros previstos no ARI de Estribela, que en 2021 chegou á súa novena fase executándose a rehabilitación de 302 vivendas e edificios e 13 reurbanizacións do espazo público.

Ata a data, no Centro Histórico pontevedrés acometéronse con cargo a estes fondos 143 actuacións de rehabilitación en vivendas.