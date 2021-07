Veciños de Mourente presentan alegacións ao novo vial de acceso ao Gran Montecelo

Veciños do lugar de Moldes, en Mourente, que presentan alegacións ao novo vial a Montecelo © PontevedraViva Veciños do lugar de Moldes, en Mourente, que presentan alegacións ao novo vial a Montecelo © PontevedraViva Eulogio Sartier, presidente da Asociación de Veciños de Moldes-Mourente © PontevedraViva

Un grupo de veciños do lugar de Moldes, na parroquia de Mourente, presentaba este venres 16 por rexistro no Concello de Pontevedra as alegacións ao vial que completará o proxecto do Gran Montecelo.

Estes veciños posúen terreos afectados pola ampliación do Novo vial de ampliación do Hospital Gran Montecelo, de clave PO/21/078.01, tal e como se recolle na denominación oficial, e para os que a Xunta de Galicia fai unha valoración na expropiación forzosa que os afectados consideran insuficiente.

Demandan ademais transparencia nas actuacións, xa que en tres días finaliza o prazo de exposición pública do proxecto, o luns 19 de xullo, e atópanse co inconveniente de que que só é posible consultalo vía online, unha situación que se fai complicada para os veciños de maior idade.

O presidente da Asociacion de Veciños de Moldes-Mourente, Eulogio Sartier, asumiu a representación dos afectados, e no seu nome presentáronse as sinaturas e o escrito correspondente solicitando a consulta e explicación por parte da Axencia Galega de Infraestruturas deste proxecto, así como a intercesión do Concello de Pontevedra.

"O que non sabemos é por exemplo o muro de contención das terras, se vai haber muro ou terraplenes, porque vai quedar a carretera elevada sobre os terreos; en algúns sitios vai quedar tendido subterráneo e noutros aéreo, non entendemos por que non vai todo subterráneo como di a norma; non sabemos se se vai aproveitar ou non para meter a tubería da auga e alcantarillado, que é o que debería facerse; non sabemos como van quedar os terreos á man dereita de Príncipe Felipe, porque hai catro rotondas e non sabemos por onde van salir as carreteras, e a última rotonda parécenos unha aberración porque vai saír onde o grupo de intervención inmediata da Garda Civil; e o máis preocupante de todo, que se prevé facer un aparcamento subterráneo de catro alturas na parte baixa que vai saír nunha finca privada...".

Son cuestións que nos enumera Eulogio Sartier e que están recollidas no escrito presentado. Cinco páxinas nas que piden que se aclare aos veciños todos os detalles dunha obra que temen comezará sen que saiban en que medida lles afectará ás súas propiedades.

A única información que recibiron é a que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 7 de xuño pasado coa relación de bens, dereitos e propietarios afectados pola expropiación forzosa, "que a Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas valorou nun total de 400.000 euros", cifra insuficiente para os veciños de Moldes-Mourente porque non se ten "en consideración los distintos tipos de suelos para valorar el precio final de los mismos", segundo se expón no texto do escrito presentado este venres.