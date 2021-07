Margarita Robles preside na Escola Naval de Marín a entrega de reais despachos

Entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín 2021 © Cristina Saiz Entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín 2021 © Cristina Saiz Entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín 2021 © Cristina Saiz

A ministra de Defensa, Margarita Robles, presidiu este venres a cerimonia de entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín, no transcurso dun acto que estivo marcado polas restricións impostas pola covid-19.

Un total de 118 alumnos militares de carreira e de complemento, entre eles dez mulleres, completaron os seus estudos neste centro pontevedrés e, tras recibir este despacho, convertéronse en oficiais da Armada.

Nesta ocasión, recibiron os reais despachos oficiais das mariñas estranxeiras un alumno da Real Armada de Tailandia, cinco de Arabia Saudita e dous da Mariña de Catar.

Entre os 118 novos oficiais, 69 pertencen ao corpo xeral da Armada, 21 ao corpo de intendencia, 15 ao corpo de enxeñeiros e 13 ao corpo de infantería.

Robles foi a encargada de entregar as condecoracións e reais despachos aos oficiais que obtiveron o "número uno" das súas respectivas promocións.

Á súa chegada á Escola Naval, a ministra de Defensa polo xefe de Estado Maior da Armada, o almirante xeral Antonio Martorell, e polo comandante director da escola, o capitán de navío Ignacio Cuartero, que abandonará o seu cargo a finais deste mes.

Durante o acto tamén xuraron bandeira 79 alumnos aspirantes, 63 do corpo xeral da Armada e 16 do corpo de infantería de mariña, entre eles trece mulleres.

A ministra, tras desexar "boa sorte" á promoción egresada e conversar brevemente cos familiares dos novos oficiais, visitou tamén as instalacións da Escola Naval.

A cerimonia #celebrar baixo estritas medidas hixiénico-sanitarias por prevención e seguridade #ante a pandemia da covid-19.

Así, en formación só estiveron os cadetes que xuraban bandeira e os que recibían os seus despachos de oficial e houbo un reducido número de invitados, dous familiares por cada alumno.

Entre as autoridades, ademais da ministra, asistiron o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices; o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; a secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; ou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.