Unha psicóloga, proba clave nun xuízo ao relatar que un acusado de abuso sexual recoñeceuno na súa consulta

A declaración como testemuña dunha psicóloga pode resultar clave nun xuízo por un delito continuado de abusos sexuais sobre menor de 16 anos que este xoves quedou visto para sentenza na Audiencia Provincial de Pontevedra. A profesional declarou por videoconferencia e relatou que o acusado recoñeceu na súa consulta que mantivera relacións sexuais coa vítima.

A vítima neste caso é unha moza que, cando tiña 14 anos, presuntamente mantivo relacións sexuais completas nun total de catro ocasiones co acusado. O home era parella sentimental da súa nai e esas relacións tiveron lugar no dormitorio da menor cando ela ía visitar á súa nai.

O acusado negou todos os feitos no xuízo celebrado na sección cuarta da Audiencia e non se puido escoitar o testemuño da vítima porque, dada a súa condición de menor e especial vulnerabilidade, declarou a porta pechada. Para protexer á menor e evitar que sexa identificada publicamente tampouco se facilitan datos do seu presunto agresor.

Si declarou en audiencia pública a nai, que relatou que ela tivo sospeitas deses supostos abusos desde tempo antes, pero non tivo confirmación ata que a súa xa ex noivo recoñeceuno na consulta da psicóloga.

Os abusos sexuais producíronse entre outubro e novembro de 2016, ao pouco tempo de que a parella empezase a relación, e non saíron á luz ata 2018, cando xa romperan. Sóubose porque a muller acudiu a unha psicóloga esnaquizada pola ruptura e, na segunda sesión, a súa xa ex noivo acompañouna. Alí, ante a profesional, segundo confirmaron a propia psicóloga e a nai da menor, el recoñeceu que mantivera relacións coa adolescente.

O acusado nega que ocorrese e tamén que o recoñecera á psicóloga e o seu avogado defensor centrou boa parte do seu interrogatorio en desacreditar o testemuño da psicóloga, insistindo en que esa suposta confesión non está gravada e ela non pediu consentimento ao seu cliente para reflectir nada do que lle dixo nun informe.

Con todo, a psicóloga defendeu que "moi poucos psicólogos gravan as sesións" e que "os psicólogos nos podemos saltar o secreto profesional nalgúns puntos e neste caso hai unha menor". Segundo relatou, ela tan só utilizou o contido desa consulta para elaborar un informe que lle pediu o xulgado de Ponteareas que investigou este caso de abusos sexuais.

A nai da menor denunciou os feitos ante a Garda Civil tras esa confesión. Este xoves relatou na Audiencia que tivo case dous anos de relación co acusado e isto ocorreu practicamente ao principio, pero non denunciou antes porque non tivo confirmación. "Tiña as miñas desconfianzas, pero non tiven certeza ata que o recoñeceu á psicóloga".

Sospeitou, segundo relatou, porque unha vez foi á habitación na que durmía a súa filla cando ía visitala -habitualmente non vivía con ela- e atopouse alí tombado ao acusado, outra vez atopou panos usados detrás da cama da menor, atopou unha conversación no whatsapp da nena supostamente co acusado de contido afectivo e nunha ocasión a moza pediulle que lle comprase unha proba de embarazo porque pensaba que podía estar en estado, na que finalmente deu negativo. Ademais, un amigo do acusado contoulle unha vez que el lle pediu que acompañase á súa filla a unha clínica na que practicaban abortos. Este amigo negoun na sala.

A nena relatoulle que o posible pai era un amigo do instituto e tanto ela como o acusado negáronlle varias veces que houbese algo entre eles. Segundo declarou no xuízo, a súa entón parella mesmo lle pegaba cada vez que sacaba o tema e foi finalmente condenado por malos tratos.

O fiscal, Juan Carlos Aladro, non formulou ningunha pregunta ao acusado, pero si os avogados da acusación particular e a defensa. Na súa declaración, indicou que nunca chegou a vivir de forma permanente coa nai e que a filla tan só ía durmir á súa casa cada dúas fins de semana, e sempre cando tamén acudía a filla biolóxica do acusado.

Na súa declaración, negou as relacións, a suposta conversación afectivo amorosa coa menor e tamén que pedise a alguén que a leva a unha clínica, ademais de asegurar que nunca relatara á psicóloga esa confesión.

O fiscal pide que o acusado cumpra once anos e seis meses de prisión e se lle impoña a prohibición de aproximarse a menos de 500 metros da menor, do seu domicilio, centro escolar, lugar de traballo ou calquera outros que frecuente así como de comunicarse con ela por calquera medio durante 9 anos tras a súa saída de prisión.

Tamén pide á Audiencia que o condene a someterse a un programa de educación sexual, que indemnice á vítima con 25.000 euros por prexuízo moral e a súa inhabilitación especial para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores de idade por un tempo superior en 5 anos ao da duración da pena de prisión que resulte imposta

A Fiscalía tamén pide unha medida de liberdade vixiada durante 9 anos que implique a prohibición de acudir a eventos, espectáculos públicos, privados ou deportivos, recintos ou acontecementos públicos ou deportivos destinados a menores de idade; prohibición de levar a cabo actividades de carácter laboral, participativo, lúdico ou deportivo organizadas, nas que interveñan menores; prohibición de aproximarse aos recintos no que se estean levando a cabo tales espectáculos ou eventos a unha distancia inferior a 500 metros.