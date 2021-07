Sanxenxo mellorará a seguridade nunha das saídas da praia de Canelas

Preto de 17.000 euros vai investir o goberno municipal de Sanxenxo nunha actuación coa que espera mellorar a seguridade nunha das saídas da praia de Canelas cara a PO-308.

A obra consiste nun ensanche do camiño municipal, grazas a unha cesión do propietario da parcela lindeira, e no posterior asfaltado.

Os traballos, que concluirán a próxima semana, duplicarán o ancho actual do camiño.

Na praia de Canelas, no outro punto de acceso, xa se habilitou o pasado verán unha senda peonil para garantir o paso seguro das persoas ao areal.