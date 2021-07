Vilaboa é líder en Galicia na implantación da compostaxe

O concello de Vilaboa e a Deputación de Pontevedra a través do Plan Revitaliza queren agradecer o esforzo da veciñanza que ao longo dos últimos 4 anos fixeron que hoxe Vilaboa sexa líder en Galicia na implantación da compostaxe como método de xestión de residuos contribuíndo a frear o cambio climático.

Para isto, o Concello estrea este venres a campaña de educación ambiental e comunicación baixo o lema "Vilaboa grazas de todo corazón".

A campaña, que contou coa asociación ambientalista Amigos da Terra para a súa organización, componse dunha serie de videos grabados co público protagonista deste proxecto que irán saíndo ao longo de todo o mes e un calendario de produtos de tempada que se enviarán a cada casa de todas as persoas do municipio.

Familias, centros de ensino, hostelería, restauración e empresas, son as protagonistas dos videos e dos bos resultados deste proxecto que deu comezo hai 4 anos e que conseguiu que hoxe se xestione o 75% da materia orgánica in situ, en vivendas e empresas evitando asi que centos de toneladas de residuos viaxen ata Sogama e ao mesmo tempo, reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro.

"Grazas á compostaxe en Vilaboa, redúcense anualmente 230 Toneladas de CO2 ao ano, isto sería como viaxar en coche á lúa 5 veces", declara Cesar Poza, alcalde de Vilaboa.

Dende o Concello agradecen o esforzo de todas as persoas que traballaron dende o local buscando un beneficio global e animar aos que faltan a formar parte deste gran equipo.

A campaña inclúe tamén o envío a todas as vivendas do concello de un tríptico no que coñecer todos os servizos que ofrece o plan de compostaxe de Vilaboa, así como un calendario de produtos de tempada que serve de guía para coñecer cal é a mellor época para consumir cada alimento no seu estado óptimo de maduración.

Co seu esforzo Vilaboa é o concello de Galicia que máis se achega aos obxectivos de reciclaxe marcados pola Directiva Europea de residuos.