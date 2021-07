A facultade de Fisioterapia e a asociación AGL realizan un estudo sobre linfedema

Investigadoras da Facultade de Fisioterapia do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo e a Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas (AGL) están a realizar un estudo sobre linfedema que supón a oportunidade de demostrar a importancia da drenaxe linfática manual como unha parte imprescindible no tratamento desta enfermidade.

En concreto, segundo a información facilitada por Cogami, no marco desta investigación, están a analizar os beneficios de manter o tratamento de drenaxe linfática en mulleres que padeceron cancro de mama, e estudan os beneficios dun tratamento a longo prazo en pacientes mastectomizadas.

No estudo participan preto de 40 socias de AGL, que forman parte do Programa de Fisioterapia que a asociación leva desenvolvendo dende o ano 2015 coa colaboración da Xunta de Galicia (a través da aportación do 0,7% do IRPF), o Plan de Prioridades da Fundación ONCE, a Deputación de A Coruña e a Deputación de Pontevedra.

Unha das problemáticas derivadas da realización dunha mastectomía ás mulleres afectadas por un cancro de mama é a aparición do linfedema, a inchazón do brazo afectado pola extracción dos ganglios linfáticos, que deriva nunha diminución de mobilidade, dor, sensación de pesadez ou falta de sensibilidade no membro afectado.

Fronte a esta patoloxía, a realización dunha drenaxe linfática manual por parte das e os fisioterapeutas tense amosado como un tratamento eficaz á hora de reducir a acumulación de linfa que provoca esta inchazón e as problemáticas que desta derivan.

Comprobar a efectividade de manter no tempo este tratamento, nunha fase de mantemento do linfedema, é o obxectivo do estudo. "A drenaxe linfática aplícase en etapas temperás e nós o que queremos demostrar é que hai que realizala tamén nunha fase de mantemento ao longo da vida", apunta Eva María Lantarón, decana de Fisioterapia e investigadora principal deste estudo xunto coas investigadoras da facultade Mercedes Soto, Rocío Abalo e Iria Da Cuña.

Este "ensaio clínico cruzado, aleatorizado e cego" leva ás investigadoras do grupo FS1 a realizar medicións en Vigo, Ourense, Santiago de Compostela e Ferrol, en coordinación cos profesionais que forman parte do programa de Fisioterapia de AGL: Castro y Cea Fisioterapia en Santiago de Compostela; Centro de Fisioterapia Javier Agenjo en Ferrol; Fisiocentrum en Ourense e o Centro de Fisioterapia O Castro en Vigo.