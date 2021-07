As viaxes no transporte público de Pontevedra custarán 0,85 céntimos

Cada viaxe nas dúas liñas circulares de transporte público que se van a poñer en marcha en Pontevedra custará 0,85 céntimos. Así consta no convenio sobre as tarifas que asinarán en próximos días o Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia.

Iso si, para acceder a ese prezo os usuarios deberán ter a tarxeta de transporte público de Galicia. No caso de pagar o billete en efectivo, haberá que abonar 1,50 euros.

O edil de Mobilidade, Demetrio Gómez, explicou que o Concello asumirá 50 céntimos do custo de cada billete que, coa devandita tarxeta, ascendería a 1,35 euros. Financiará todas as viaxes que se realicen dentro do propio municipio.

Para iso, o Concello destinará case 60.000 euros para o que resta de ano 2021 e uns 145.000 euros para todo 2022. Este convenio, ademais, inclúe a posibilidade de catro prórrogas máis, que terían carácter anual cada unha delas.

A bonificación ás viaxes interurbanas, por exemplo na liña entre Pontevedra, Sanxenxo e O Grove, corresponderá á Xunta de Galicia. Ademais, asumirá o 100% do custo dos transbordos se, para chegar ao seu destino, un pasaxeiro debe coller varios autobuses.

Ao prezo de 0,85 céntimos, a administración autonómica pode engadir outros descontos, como os recollidos para os usuarios da Tarxeta Nova, para os menores de 21 anos, que poden viaxar gratis; ou para os denominados viaxeiros recorrentes.

Así, nun mesmo mes, a partir da viaxe 21, o billete custará un 20% menos en cada percorrido, mentres que desde o traxecto número 41, a redución será do 50%.

Desde o goberno municipal entenden que este é un "magnífico acordo" que permitirá que Pontevedra conte cun servizo de transporte " do que careciamos".

INICIO EN SETEMBRO?

O atraso na tramitación deste convenio provocará que, previsiblemente, estas dúas novas liñas de transporte público, non poidan estar operativas ata setembro.

O convenio debe ser aprobado agora polo pleno municipal, que se celebrará o vindeiro luns 19 de xullo, e ser asinado por ambas as administracións. A partir de aí, será necesario preto dun mes para ultimar os traballos técnicos que permitirán activar este servizo.