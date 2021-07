Abolicionistas piden o peche cautelar da praza de touros de Pontevedra

A plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas pediu este mércores a "marcha atrás" na decisión de permitir a apertura da praza de touros de Pontevedra, por mor da situación sanitaria.

Aínda que os expertos sinalan que o rango de idade máis afectado non é o "público obxectivo" das corridas de touros na comunidade, os abolicionistas consideran que "a situación non convida a outorgar permisos para organizar estas prácticas tampouco ante unha redución de aforo no coso de San Roque".

Afirman que "promotores taurinos de Pontevedra manobran co obxectivo de que as autoridades galegas permitan polo menos dúas corridas de touros nun recinto pechado".

Galicia, Mellor Sen Touradas defende un "peche cautelar de varios meses ata que a vacinación avanzase con outros rangos de idade", actualmente en porcentaxes moi baixas en comparación coas persoas maiores.

Engaden que "os modelos de control para as corridas de touros de Pontevedra poden resultar claramente ineficaces" denunciando esta plataforma que "é habitual ver a persoas nos tendidos comendo, abrazándose e non mantendo distancia de seguridade algunha". Ademais apuntan que a propia configuración do aforo, sen asentos, dificulta establecer actuacións de separación como noutros recintos públicos.