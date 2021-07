O Goberno autoriza a senda de gasto que permitirá as bonificacións de peaxes na AP-9 ata 2048

O Consello de Ministros deu vía libre este martes á senda de gasto que permitirá que se bonifiquen as peaxes da autoestrada AP-9 ata a data do fin da actual concesión á empresa Audasa, 2048.

Con este trámite, autorízase a redución das peaxes que impulsa o Ministerio de Transportes e que formaba parte dos compromisos adquiridos con Galicia para a actual lexislatura.

O ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comprometera estas bonificacións para este mes de xullo, pero o aprobado este martes polo Consello de Ministros aínda non pon data para as reducións, senón que é "un importante paso" para a aprobación e posta en marcha, pero sen data.

O acordo aprobado polo Consello de Ministros permite "aumentar os teitos de gasto para os próximos anos e o número de exercicios nos que se poden asumir para dar cobertura aos compromisos derivados do Real Decreto polo que se aprobará o novo esquema de bonificacións de peaxe na autoestrada AP-9".

Con este acordo autorízase a modificación das anualidades e os límites establecidos no artigo 47 da Lei Xeral Orzamentaria, que limita a catro o número de exercicios aos que poden aplicarse os compromisos de gasto plurianuais e, ademais, reduce a capacidade de gasto imputable a cada un dos exercicios posteriores. Agora, o Goberno pode dispoñer da capacidade orzamentaria "suficiente" para esas bonificacións desde ata o fin da o concesión.

Esta modificación permite adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, co obxectivo de que o Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana poida desenvolver as bonificacións nas peaxes contempladas no Real Decreto polo que se modifican certos termos da concesión administrativa para a construción, conservación e explotación da Autoestrada da Atlántico AP-9.

O Goberno destaca que o esquema de bonificacións que contempla o proxecto de Real Decreto "non só non ten precedentes no noso país, senón que é o maior da historia nunha autoestrada en Galicia e en España", e supoñerá máis de 2.300 millóns de euros ata o final da vida da concesión.

As medidas recollidas no texto que está a tramitar o Goberno beneficiarán a miles de galegos que utilizan regularmente a autovía e permitiralles reducir á metade a factura que pagan ao mes para, por exemplo, ir traballar ou a visitar aos seus familiares.

En concreto, o esquema de bonificacións da AP-9 prevé para os vehículos lixeiros as seguintes medidas:

Bonificación do 100% do percorrido de volta no prazo máximo de 24 horas todos os días do ano (laborables e festivos). O traxecto de retorno debe ser o mesmo que o de ida en sentido contrario (orixe e destino).

Bonificación adicional do 50% do percorrido de ida no tramo Vigo-Tui.

Desconto adicional do 100% do percorrido de ida no acceso a Redondela (Redondela-Vigo), o que representa a gratuidade neste tramo.

Superrecurrencia: rebaixa do 20% do importe pago en todos os percorridos realizados nun mes, a contar desde o percorrido inicial, para aqueles vehículos que realicen máis de 20 viaxes no devandito período. Contabilízase como unha viaxe o percorrido realizado nun mesmo día e nun mesmo sentido de circulación por tramos de peaxe da autoestrada.

As bonificacións aplicaranse aos turismos que utilicen a telepeaxe como medio de pago, unha tecnoloxía que permite abonalo sen necesidade de deter o seu vehículo e para o que se precisa ter un dispositivo instalado denominado OBE.

Para os vehículos pesados, serán as seguintes: