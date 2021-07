Margarita Robles presidirá, en ausencia dos Reis, os actos do Carme na Escola Naval

Un ano máis, os Reis non asistirán aos actos do Día do Carme na Escola Naval de Marín. A tradicional entrega de despachos e xura de bandeira dos aspirantes estará presidida pola ministra de Defensa, Margarita Robles, segundo confirmou a Armada española.

Robles estará acompañada polo almirante xefe do Estado Maior da Armada, Antonio Martorell. Ambos acudirán aos actos previstos, como é habitual, o próximo 16 de xullo.

Nesta ocasión serán 111 os oficiais que recibirán os seus reais despachos, entre membros do corpo xeral (61), infantería de Mariña (13), intendencia (16) e enxeñeiros (21).

Ademais, 79 alumnos aspirantes a oficiais xurarán bandeira.

O acto volverá celebrar baixo estritas medidas hixiénico-sanitarias por prevención e seguridade ante a covid-19. Así, en formación estarán unicamente os alumnos dos cursos que xuran bandeira e os que reciben os seus despachos de oficial.

Haberá un reducido número de invitados, dous familiares por cada un dos alumnos.

Os actos do Día Carme serán a estrea oficial do novo director da Escola Naval de Marín, o ata o de agora capitán de fragata Pedro Cardona.

Substitúe ao tamén ferrolán Ignacio Cuartero, que se incorporou ao Estado Maior da Armada, en Madrid.