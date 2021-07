En marcha a renovación integral do parque infantil de Valentín García Escudero

Parque infantil de Valentín García Escudero © Concello de Pontevedra

A concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural acaba de poñer en marcha os traballos de renovación integral do parque infantil da praza de Valentín García Escudero, nas inmediacións da ponte do Burgo.

O proxecto, no que departamento que dirixe o socialista Iván Puentes investirá máis de 12.000 euros, inclúe unha completa reparación dos elementos de xogo que conforman a peculiar estrutura en forma de barco desta área de lecer, substituíndo as pezas deterioradas ou en mal estado, así como as cordas, parafusos e ancoraxes.

As obras, que están a ser executadas polos operarios da firma especializada Garocaprim SL, tamén contemplan o tratamento de tódalas pezas de madeira mediante verniz e pintado, e a restauración do pavimento de caucho cunha importante achega de material e recrecido para garantir unhas condicións óptimas de amortecemento, cumprindo así coas pautas de seguridade establecidas na normativa europea e autonómica.

Asemade, o parque infantil de García Escudero está cercado perimetralmente por un valado metálico de cor verde que se atopa oxidado e mesmo corroído na súa base en varios puntos, polo que, aproveitando estas actuacións, que estarán rematadas en dúas ou tres semanas, "tamén o imos substituír na súa totalidade por un valo de madeira", subliñou o edil do PSOE.

Iván Puentes lembrou que este proxecto, como o resto das reformas que o servizo de Parques e Xardíns está a coordinar en tódolos espazos de lecer infantil da cidade, segue as directrices e recomendacións establecidas mediante unha auditoría previa realizada pola empresa Solucións Técnicas de Ocio (STO), contratada polo Concello para estudar as condicións de seguridade dos parques.