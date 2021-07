Un ano de cárcere para unha veciña de Marín que acosou a súa cuñada con 500 mensaxes ao móbil

O Tribunal Supremo condenou a un ano de prisión a unha veciña de Marín que enviou á súa cuñada ata 500 mensaxes ao seu teléfono móbil, a través de WhatsApp e de SMS. Considera que este acoso produciu unha "grave alteración" na vida cotiá da vítima.

A sentenza considera probado que, entre agosto de 2015 e maio de 2016, a vítima chegou a recibir nun día máis de 20 mensaxes de acoso e que soportou os seguimentos pola rúa que, en varias ocasións, fíxolle a acusada, ademais de recibir algunha chamada de teléfono dela.

Como consecuencia, viuse sometida a unha situación de angustia, tendo que saír á rúa acompañada e expóndose a posibilidade de renunciar a unha oferta de emprego a pesar de levar un tempo desempregada, vivindo atemorizada e cambiando os seus hábitos de vida.

A sentenza do Supremo estima o recurso presentado pola vítima despois de que a Audiencia de Pontevedra condenase á súa cuñada a un delito leve de coaccións e a unha multa de 450 euros ao considerar que non se probou as consecuencias de leste acoso.

O maxistrado Vicente Magro apunta no seu fallo que estes actos de acoso "alteran gravemente" a vida da vítima ante a "incerteza" que lle provoca "non ter nunca a seguridade" de ata onde van chegar eses episodios de acoso.

"Ninguén pode asegurar cal pode ser o seguinte paso do acosador e isto é o que causa un serio desequilibrio emocional na vítima", engade o maxistrado, que pode ir acompañado da "percepción ou mera posibilidade, por mínima que sexa" de que este poida dar un "salto cualitativo" na súa actitude e pase o acoso á agresión "ou mesmo un escenario máis grave".

Neste caso, coincidindo co fiscal do Supremo, as mensaxes, o seguimento e as chamadas, sobre todo os primeiros ao ser en gran número, "son capaces por si sós de perturbar os hábitos, costumes, rutinas ou forma de vida de calquera persoa".

Esta decisión da Audiencia anulara a resolución de primeira instancia que si considerara que eses actos constituían un delito de acoso, polo que condenou á acusada a un ano de prisión e a prohibición de comunicarse e aproximarse á vítima.

O alto tribunal coincide co xulgado do penal de Pontevedra e deixa sen efecto a sentenza da Audiencia de Pontevedra, condenado á acusada nos termos solicitados pola acusación particular que representaba á vítima.