A área sanitaria supera o milleiro de infectados sen repercusión nos hospitais

O Servizo Galego de Saúde notifica este martes 1.005 pacientes con infección activa de covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Son 141 novos casos confirmados por probas diagnósticas de infección activa.

No caso concreto do Concello de Pontevedra son 37 casos máis co que o total de casos activos elévase ata os 248.

O número de pacientes hospitalizados mantense en doce persoas atendidas na área sanitaria, todos eles no Hospital Montecelo. Nove deles están hospitalizados en planta e tres están ingresados en estado crítico na Unidade de Coidados Intensivos (UCI).

O resto dos que contraeron o virus, 993 persoas, atópanse illados nos seus domicilios con sintomatoloxía breve ou asintomáticos.

Desde o inicio da pandemia 14.408 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19.

Durante a pandemia rexistráronse 181 falecementos asociados ao virus nesta área sanitaria.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 259.846, nas últimas 24 horas fixéronse 480.

A estas probas súmanse as 90.772 probas de antígenos e outras 95.939 probas de detección realizadas ata a data.

Para este martes están convocadas 3.300 persoas no Recinto feiral de Pontevedra e outras 1.200 en Fexdega para ser vacinados con AstraZéneca e Pfizer.

GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 5.684, son 626 mais que onte luns.

Deles 1.027 son da área da Coruña, 496 da de Lugo, 1.092 da de Ourense, 1.005 da de Pontevedra, 1.270 da área de Vigo, 577 da de Santiago e 217 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 10 están en UCI, 53 en unidades de hospitalización e 5.621 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 126.891 persoas curadas, rexistrándose 2.439 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 2.425.679.

O número de doses de vacina contra a covid-19 administradas é de 3.146.502.