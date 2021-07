Ferido un home que caeu do tellado dun edificio abandonado

Os servizos de emerxencia rescataron un home que caeu do tellado dun edificio abandonado en Pontevedra. Esta persoa necesitou a axuda dos medios de intervención para poder saír do inmoble.

A caída tivo lugar nun bloque deshabitado da Rúa de Ramón Peña, pouco despois das dez da noite.

A esa hora, os operadores do 112 Galicia recibiron unha chamada dos servizos sanitarios para solicitar medios de acceso e rescate ao interior do edificio. Na comunicación, afirmaron que un home acababa de precipitarse desde un tellado e que non se podía chegar ata el.

Unha vez recollida a información, desde o 112 informouse aos Bombeiros de Pontevedra, aos axentes da Policía Nacional e Local e aos membros de Protección Civil.

Finalmente, a dotación de Bombeiros logrou rescatar á persoa para que puidese ser atendida pola ambulancia do equipo de urxencias médicas.