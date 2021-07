Unha delegación política de Braga visita Pontevedra para coñecer o seu modelo urbano

Visita a Pontevedra dunha delegación do Bloco de Esquerdas de Braga © Cristina Saiz

Coñecer de primeira man o modelo de cidade implantado en Pontevedra. Ese foi o obxectivo da visita que membros do Bloco de Esquerdas da localidade portuguesa de Braga realizaron este luns á cidade do Lérez.

A comitiva foi recibida polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e os concelleiros Demetrio Gómez e Xaquín Moreda; e a continuación visitaron a cidade para coñecer os detalles dos cambios realizados en Pontevedra para recuperar os espazos públicos para os cidadáns.

A axenda internacional do Concello de Pontevedra incluíu ademais unha videoconferencia co EIT Urban Mobility, unha iniciativa do Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía.

No marco desta intervención, o concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, explicou o modelo urbano de Pontevedra ante os emprendedores que liderarán as próximas startups de mobilidade na Unión Europea.

A liña de actuación deste proxecto é fomentar os cambios na forma en que as persoas se moven polas cidades co fin de facelas máis habitables.