Ferido un motorista nun accidente na Avenida de Marín

Un motorista tivo que ser trasladado ao resultar ferido despois de sufrir un accidente.

Os operadores do 112 Galicia tiveron noticia do suceso poucos minutos antes das dez da pasada noite.

Segundo os datos facilitados, o condutor da moto resultou ferido tras colidir contra un vehículo na Avenida de Marín, en Pontevedra.

Foi o propio implicado no accidente quen se puxo en contacto co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia para alertar do acontecido e solicitar asistencia médica.

De inmediato, os xestores do 112 Galicia informaron aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Local, aos Bombeiros da cidade e a Protección Civil.

O 061 enviou á zona unha ambulancia de soporte vital básico que asistiu no punto a un mozo de 26 anos que pediu á alta voluntaria e non requiriu traslado,