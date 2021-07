O verán afianzarase a partir do martes

Pouco durará o mal tempo. Segundo a previsión de MeteoGalicia a partir do martes a nosa Comunidade recupera a influencia anticiclónica e teremos días consecutivos de ceos despexados e temperaturas con valores propios da época do ano.

Mentres, este luns un centro de baixas presións achegará inestabilidade e aire frío procedente do norte. Isto fará que pola mañá os ceos estean moi nubrados e con precipitacións intermitentes, máis frecuentes na metade norte. Pola tarde a tendencia será a apertura de claros, con algunha choiva débil e ocasional ao norte. As temperaturas descenderán e a baixada será máis acusada nos valores máximos, con descensos de ata 10ºC en puntos do interior con respecto ás do domingo. Os ventos soprarán frouxos do noroeste, con intervalos moderados.

O martes irase recuperando progresivamente a influencia anticiclónica. Así, agárdase un día de ceos máis nubrados canto máis ao norte, con tendencia pola tarde á apertura de claros. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento pola mañá soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral norte, rolando a norte moi frouxo pola noite.

O mércores será un día de influencia anticiclónica e con circulación do nordés. A xornada preséntase con ceos pouco nubrados ou despexados ao sur e ceos máis nubrados canto máis ao norte, con tendencia á apertura de claros pola tarde. As temperaturas experimentarán lixeiros ascensos ao sur. O vento soprará de compoñente norte moderado, con intervalos fortes no litoral da Costa da Morte.