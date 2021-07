Aprobado definitivamente o estudo de detalle do proxecto do Auditorio de Marín

O Pleno da Corporación aprobou esta semana de xeito definitivo o estudo de detalle do Auditorio de Marín. Este documento é un paso esencial no camiño burocrático deste proxecto e serve para determinar as condicións ás que ten que axustarse a futura edificación, determinando as características técnicas de volume, aliñacións...

A alcaldesa de Marín, María Ramallo explicou que "este trámite supón un paso máis de cara a conseguir a licitación das obras, de tal xeito que o noso Auditorio xa é unha realidade, a falta simplemente de que rematemos os últimos chanzos da tramitación que nos faltan".

O proxecto do futuro Auditorio de Marín xa conta con todos os informes técnicos precisos para a obra. Por unha banda, o informe favorable do Ministerio de Fomento, dado que a zona está afectada pola estrada PO-11, de titularidade estatal. Por outra, o informe do Ministerio de Defensa, por ser un espazo incluido na zona de seguridade da Escola Naval Militar, e, finalmente, o informe favorable da arquitecta municipal.

A construción do Auditorio é unha das obras máis importantes do Marín Dusi, a estratexia de desenvolvemento urbano sostible para a que a vila de Marín conseguiu a cofinanciación dun 80% do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea. A humanización da Avenida de Ourense e a remodelación do Paseo Alcalde Blanco son os outros dous grandes proxectos desta estratexia.

Neste estudo, recóllense algunhas características técnicas importantes, como a necesidade de manter a continuidade visual coa Alameda de Marín, a unificación dos elementos de sinalización, rótulos, mobiliario... e a adaptación do cerramento portuario para mellorar a súa integración paisaxística.