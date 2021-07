A Policía Local de Pontevedra pecha parques e espazos públicos para evitar botellóns

Cartel prohibindo o acceso na Xunqueira © Policía Local de Pontevedra Cartel prohibindo o acceso na Illa das Esculturas © Policía Local de Pontevedra Reunión de coordinación da Xunta coas forzas e corpos de seguridade © Xunta de Galicia

Co propósito de evitar botellóns a Policía Local de Pontevedra sinalizou con carteis nos parques e en espazos públicos como a Illa das Esculturas, a praia fluvial do Lérez ou o Recinto Feiral, indicando a prohibición de acceso desde a medianoite ata as seis da madrugada.

As forzas da orde extremarán a vixilancia esta fin de semana para evitar concentracións prohibidas de persoas en rúas, prazas ou parques e para vixiar o cumprimento das medidas estipuladas para o lecer nocturno en Galicia.

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, presidiu unha reunión con representantes de forzas e corpos de seguridade na que participaron os xefes das Policías Locais das sete cidades galegas ademais da Vilagarcía para tratar de coordinar actuacións para esta fin de semana.

Rueda asegurou que os axentes "actuarán con contundencia" para garantir que non se quebranten as normas.

O vicepresidente primeiro insistiu en que o botellón está prohibido e en que se seguirá sancionando a quen participe destas concentracións nas rúas, con multas que van ata os 300 euros por persoa. Lembrou, ademais, que o uso da máscara segue sendo obrigatoria sempre que non se poida manter a distancia social.

Os botellóns son a terceira causa máis común nas denuncias presentadas polos concellos pequenos e medianos que tramita a Xunta, cun balance total de máis de 1.200 sancións cobradas.

Tamén este venres a Delegación do Goberno e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantiveron un encontro de coordinación con leste mesmo propósito: evitar concentracións de persoas e, en especial, a celebración de botellóns.

REUNIÓN CO LECER NOCTURNO

Por outra banda, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, mantiveron unha reunión cos responsables do lecer nocturno para coordinar as medidas que deberán respectar ante as novas restricións sanitarias que afectan os seus negocios.

Alfonso Rueda dixo respecto diso que, de momento, non está previsto o peche do lecer nocturno en Galicia, pero pediu responsabilidade aos seus empresarios e aos seus clientes para evitar que a situación epidemiolóxica en Galicia empeore.