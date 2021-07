Dúas persoas resultan feridas nunha colisión frontal entre dous coches en Caldas de Reis

Unha muller e un home precisaron asistencia este venres despois de producirse unha colisión frontal na que se viron implicados dous turismos en Caldas de Reis.

Segundo a información recollida no 112 Galicia, a muller ferida foi trasladada polos servizos sanitarios ao Hospital Domínguez. Por outra banda, o home accidentado foi atendido ao presentar feridas nunha man.

O sinistro produciuse na N-550, á altura do punto quilométrico 93, ao fío das cinco e cuarto. Foi, nese momento, cando varias persoas particulares contactaron co 112 Galicia para alertar do accidente.

Acto seguido, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaron o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Vilagarcía, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis, á Garda Civil de Tráfico e ao servizo de mantemento da estrada.