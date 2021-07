Sanxenxo celebra os bos datos de consumo e a redución do desemprego

As cifras do mes de xuño en canto a hábitos de consumo e ocupacionais no municipio de Sanxenxo manteñen a tendencia positiva iniciada no mes de maio.

O dato máis significativo é a redución do paro. Sanxenxo pechou xuño con 753 parados, o que supón unha baixada de 269 persoas con respecto a maio. Desde o Concello confíase en que o paro seguirá reducíndose en xullo. Ademais, faise unha comparativa con respecto a anos anteriores. Este 2021, xuño pechou con 328 parados menos que o mesmo mes de 2020, 95 parados máis que en 2019, 83 menos que en 2018 e 337 parados menos que en xuño de 2017.

En canto a consumos, a recadación de aparcadoiro do porto deportivo ascendeu en xuño a 43.836 €. Esta cifra supón un incremento do 80% con respecto a 2020 (24.377 €) e unha redución do 15% sobre 2019 cunha recadación de 51.615 €. O dato do aparcadoiro é moi bo pois queda preto da cifra de 2019, un dos mellores anos turísticos.

O consumo de auga alcanzou os 223.597 m3, o que supón un incremento do 21% con respecto a 2020 cando o consumo foi de 184.269 m3, e tamén un aumento do 17% sobre o consumo de 2019 que chegou a 191.110 m3.

Sanxenxo xerou en xuño 1.125.830 kg de residuos entre orgánica, envases, papel, vidro e voluminosos, o que supón un incremento do 4% con respecto ao ano anterior. Desde o Concello lémbrase que en 2020 xeráronse 1.084.910 kg, un 4,4% máis que en 2019, cando se recolleron 1.078.000 kg de residuos.

O alcalde Telmo Martín confía na recuperación da economía do municipio pero advirte de que aínda seguimos baixo a ameaza da pandemia e pode haber cambios repentinos, como sucedeu noutras zonas turísticas de España. Por este motivo, apela á "responsabilidade de todos para que poidamos seguir facendo o que mellor sabemos facer, atender e coidar dos visitantes".