Bueu iza as súas bandeiras azuis e dá inicio á tempada alta de verán

A praia de Portomaior, en Bueu, foi escenario ao mediodía deste venres 9 de xullo dun acto simbólico do izado das bandeiras azuis no municipio.

Bueu mantén este ano os distintivos de calidade ambiental e servizos no propio areal de Portomaior e tamén en Area de Bon, Lagos e Lapamán. Ademais conseguiu outra bandeira azul para o sendeiro de Cabo Udra e para a Aula da Natureza deste espazo natural, así como para o Centro de Interpretación de Agrelo.

Ao acto asistiron a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, e os edís Alberto Moital e Ricardo Verde.

Nas últimas semanas, antes de iniciar a tempada alta, as brigadas municipais estiveron poñendo a punto os diferentes servizos das praias, como son as duchas, os aseos e as papeleiras. Ademais arranxáronse os postos de socorrismo e nas próximas semanas, segundo apunta o Concello, está previsto reparar as pasarelas de madeira que se atopan en mal estado.

Do mesmo xeito que o pasado ano e debido á covid, Bueu incrementou a frecuencia de desinfección dos baños e vestiarios nos areais seguindo as recomendacións de Sanidade.