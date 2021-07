Os termómetros das Rías Baixas chegarán aos 30 grados durante esta fin de semana

Os termómetros das Rías Baixas rozarán os 30 graos de temperatura ao longo desta fin de semana. O verán reclama o seu espazo e farao cun tempo máis adecuado ao mes de xullo no que nos atopamos. Iso si, non fará tanto calor como no resto de España.

Para este venres, a predición de Meteogalicia para Pontevedra augura ceos totalmente despexados e temperaturas en ascenso, que chegarán ata os 28 graos de máxima. O vento, de dirección este e nordés, será frouxo nas próximas horas.

A calor seguirá subindo o sábado, xornada na que continuaremos baixo o dominio das altas presións. Espérase que se superen eses 30 graos. Nas Rías Baixas, pola súa banda, apenas soprarán brisas de compoñente norte.

A xornada do domingo será moi similar á do sábado, con ceos despexados e sen apenas cambios nas temperaturas máximas, que Meteogalicia fixa nos 29 graos, mentres que as mínimas baixarán lixeiramente ata os 15 graos. Os ventos serán frouxos e virán do norte.

A semana comezará cunha fronte fría rozando o norte de Galicia, que pode traer unha maior nebulosidade e fará descender bruscamente as temperaturas, que se situarán na contorna dos 23 graos, segundo apuntan as previsións meteorolóxicas.