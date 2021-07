O Goberno reparte 220 mil máscaras a entidades locais e sociais da provincia

A Subdelegación do Goberno vén de pór en marcha un novo reparto de 220.000 máscaras na provincia. A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitou este xoves o dispositivo de distribución situado no Parque Móbil do Estado.

Estas máscaras súmanse ás máis dun millón e medio que o Goberno español repartiu xa na provincia desde o inicio da pandemia.

Neste sétimo operativo de distribución, 76.000 máscaras foron entregadas a Cruz Vermella, Cáritas e ao CERMI (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade) para o seu reparto entre a poboación máis vulnerable da provincia.

Ademais, a Subdelegación do Goberno entregará aos municipios de A Estrada e Lalín 3.000 máscaras respectivamente; a Marín e Ponteareas, 3.500; a Cangas 4.000; a Redondela 4.500; a Vilagarcía de Arousa 6.000; a Pontevedra 13.000 e a Vigo 45.500. En total, estes concellos repartirán 86.000 máscaras entre a súa poboación. A Deputación de Pontevedra tamén recibirá 58.000 máscaras para distribuír entre os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes.

Durante a súa visita ao operativo, a subdelegada recordou que "aínda que este elemento protector xa non é de uso obrigatorio en espazos abertos, o seu uso en espazos pechados ou cando non se pode manter a distancia de seguridade continúa a ser moi a importante, xa que como estamos a observar unha e outra vez non nos podemos confiar; unha mellora da situación require compromiso e responsabilidade por parte de todos e todas".