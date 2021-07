Anulan unha multa de 15.000 euros por alugar un piso de protección oficial en Monte Porreiro

O Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra anulou unha multa de 15.000 euros que a Xunta de Galicia impuxera aos donos dun piso de protección oficial situado en Monte Porreiro por non residir de forma habitual nel e alugalo. A pesar de que os propietarios non terán que pagar a sanción, o Goberno galego si poderá esixirlles o pago do que gañasen se seguen alugándoo.

Os propietarios alugárono sen amortizar o préstamo concedido pola Administración autonómica para a súa adquisición, unha conduta non autorizada polo decreto de 2007 que lles impide arrendar a vivenda ata habela pago.

Con todo, neste caso, o maxistrado anula a multa porque na escritura de compravenda, asinada en 2004, "non se estableceu a obrigación dos adquirintes de residir permanentemente nela sen límite temporal, nin tampouco polo período de amortización da débeda -20 anos-".

Aínda que ninguén lles especificou que non poderían alugalo, o inmoble si segue sometido ao réxime de protección ata que se amortice totalmente o préstamo do IGVS, de modo que o xuíz aceptou o recurso contra a multa que impuxeron os propietarios, pero só parcialmente.

Así, o xuíz recalca que "non poden xa descoñecer a súa obrigación de residir nela ou de transmitila cumprindo as condicións establecidas para as vivendas protexidas", polo que insta á Xunta a concederlles "un prazo razoable para que dean cumprimento efectivo ao réxime protexido da vivenda". De non cumprilo, a Administración "poderá requirirlles o pago de todo o que gañasen co alugueiro".

O xuíz destaca que a única indicación expresa respecto diso "circunscribiu a afección ao réxime de protección oficial ao prazo de trinta anos a partir da data de cualificación definitiva do inmoble, que se produciu en 1987".

Á vista de toda a documentación asinada, o maxistrado considera "razoable" que o comprador e a súa esposa entendesen "que a afectación do piso ao réxime de protección oficial finalizaría aos 30 anos, isto é, en xaneiro 2017", polo que, en 2018, subscribiron o contrato de arrendamento, "con boa fe, de maneira transparente, depositando a fianza no propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)".

O decreto de 2007 da Xunta dispón, tal e como recolle a sentenza, "moi claramente" que, nestes supostos de compravenda de vivendas promovida polo IGVS, "o réxime de protección estenderase ata a amortización total do préstamo concedido para a súa adquisición". No ano 2018 os donos do inmoble de Monte Porreiro aínda tiñan pendente de pagar máis da metade do préstamo concedido polo IGVS para a compra do piso.

O xuíz conclúe que o decreto si lles resultaba de aplicación, pois se trata de "unha vivenda transmitida directamente polo IGVS por un prezo moi inferior ao de mercado e cun réxime de financiamento tamén moi privilexiado", polo que entende que "contradi a finalidade e o espírito do devandito réxime de protección o que, cando o adquirente aínda non pagou o prezo completo (quedándolle máis da metade), deixe de residir na vivenda e alúguea por unha renda tres veces superior ás mensualidades de pago aprazado que aínda ten pendentes, obtendo con iso un enriquecemento inxusto manifesto".