Os socialistas acusan á Xunta de "menosprezar aos pontevedreses" cunhas estradas autonómicas "de vergoña"

Os concelleiros do PSOE na PO-224 que enlaza Ponte Bora co alto de San Antoniño © PSOE de Pontevedra

Os concelleiros do Grupo Municipal do PSOE, Tino Fernández, Yoya Blanco, Iván Puentes e Marcos Rey, achegáronse este mércores ata o barrio de Estribela e a parroquia de Xeve para denunciar "o lamentable estado de abandono e nulo mantemento no que a Xunta de Galicia ten sumido á estrada vella de Marín e aos demais viais da Rede de Estradas Autonómicas ao seu paso polo noso concello".

Ademais da "pésima conservación" desta PO-546, que en opinión de Tino Fernández "é un escándalo que clama ao ceo", os socialistas tamén sinalan outros viais de titularidade autonómica moi empregados e que artellan unha boa parte do territorio da capital da provincia, como a PO-224, que une Ponte Bora con San Antoniño (Barro) e que enlaza as estradas nacionais de Ourense e de Santiago, ou a PO-542, que conecta o nó do Pino con Ponte Bora.

"É un menosprezo flagrante aos pontevedreses, especialmente a aqueles que viven nas zonas rurais e os barrios máis afastados do termo municipal, que non merecemos unhas estradas autonómicas de vergoña, das peor conservadas de toda Galicia. Pontevedra xa está acostumada aos desplantes, ‘ninguneos’ e deixazóns de funcións da Xunta, pero isto vai máis aló: condutores e peóns están a poñer en risco a súa integridade cada día ao circular por estradas máis propias de Suazilandia que do noso país. O señor Feijóo non pode discriminar aos pontevedreses deste xeito", subliña o voceiro do PSdeG-PSOE.

Tal e como constata Fernández, "a pintura é tan escasa en tódalas estradas autonómicas, que mesmo hai pasos de peóns que case nin se ven, o que entraña un evidente perigo". Para o tenente de alcalde de Pontevedra, "a seguridade viaria nas estradas autonómicas é unha materia totalmente pendente porque, ademais do nulo mantemento, non hai actuacións que aposten por unha mobilidade integral, con sendas que teñan en conta ás persoas que camiñan ou carrís para aquelas que utilizan a bicicleta".

Para os socialistas, a PO-546, que une Pontevedra co límite de Marín é, sen dúbida, "unha das que se atopan en peor estado de toda Galicia, a pesar de unir dúas poboacións de importancia e acoller todo o tráfico pesado con destino a Ence". Ao longo dos 4,22 km do trazado desta vía "abundan os vultos, as fochancas e as tiras de asfalto afundido, cuarteado ou simplemente deteriorado. Unha vergoña maiúscula", destaca Tino Fernández, quen engade que basta con comprobar como cambia a calidade da estrada ao chegar a Marín para decatarse de que estamos "diante dunha clara discriminación".

"As beirarrúas están abandonadas e a Xunta, que hai anos que tiña que ter urbanizado toda esta contorna e construído unha senda peonil segura continua, tal e como lle propuxemos reiteradamente os e as socialistas, inviste selectivamente nos concellos onde goberna o PP e deixa o resto para cando lle cadre", afirma o voceiro do Grupo Municipal Socialista.

A PO-224, que enlaza Ponte Bora co alto de San Antoniño, é tamén un itinerario ‘by-pass’ entre estradas nacionais. "A pesar diso, presenta un asfalto en pésimas condicións e cuxo mantemento non pasa dalgún que outro esporádico ‘bacheo’. Fochancas, cuarteos e afundimentos marcan os distintos puntos dos 10,8 km desta vía, ao longo da que tamén chama a atención o abandono das cunetas a ceo aberto, cegadas pola vexetación ou polos sedimentos en varios tramos".

Tino Fernández apunta que as cunetas no treito máis próximo a Ponte Bora "deberían ser obxecto dunha actuación en profundidade para a construción dunha senda peonil segura, pois hai moita xente camiñando por esta contorna próxima ao río Lérez".

Engaden que o "mal estado" tamén é "apreciable" nunha vía da importancia da PO-542, que une o nó do Pino con Ponte Bora. "Varios tramos desta vía de 6,87 km están cuarteados, especialmente entre os PQ 3+000 e o 6+870, onde se aprecian varios baches. Os pasos de peóns están semiborrados", afirman.

Finalmente, o PSdeG-PSOE pontevedrés denuncia a "enorme deterioración" existente na PO-532, entre Pontevedra, o nó da Ermida e Ponte Caldelas (a antiga Comarcal 531). Así, denuncian que "en varias zonas do trazado existen cuarteados que deben ser reparados e hai escaseza de pintura nos pasos de peóns". Nesta estrada fíxose unha reparación parcial hai dous anos do tramo pontevedrés, desde San Mauro ata o nó da Ermida, "e non se realizou ningunha actuación de mellora das beirarrúas, polo que estes traballos resultaron absolutamente insuficientes para as necesidades dunha zona cunha alta densidade de poboación e con varias empresas asentadas ás súas beiras", conclúen.