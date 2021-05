O BNG alerta de contaminación por mercurio en Lourizán e o PP, crítico co alarmismo do Bloque, nega o perigo

Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos © Parlamento de Galicia Marisol Díaz, portavoz de Medio Ambiente do Grupo Popular © Parlamento de Galicia Luis Bará, deputado do BNG © BNG

O grupo parlamentario do BNG presentou este xoves unha proposta non de lei na comisión de Medio Ambiente do Parlamento de Galicia relacionada coa contaminación por mercurio dos terreos de Ence e Elnosa e as medidas previstas polo executivo autonómico, que segundo os nacionalista está "máis preocupado por ocultar información que por dar unha resposta a alarma social", defendeu o deputado Luís Bará, facendo referencia a palabras do director de Ence nas que afirmaba que a contaminación superaba os parámetros establecidos.

A portavoz de Medio Ambiente do grupo popular, Marisol Dïaz, asegurou que a Xunta "fai un seguimento da execución do desmantelamento e descontaminación de Elnosa con informes periódicos e unha inspección final de comprobación para acreditar que os terreos que ocupaba esta fábrica revertan ao Estado de acordo cos parámetros que fixa a lei". Neste sentido, a deputada quixo trasladar unha mensaxe de " tranquilidade, que non pasividade" e pediu á oposición que "percorra ao alarmismo".

Aínda así, os nacionalistas esixen toda a documentación relacionada co caso e advirten que, de non proporcionarllo, o Bloque comparecerá na consellería para reclamala.

Xustificou o nerviosismo da sociedade Bará en que o propio director da fábrica de Ence facía alusión a analíticas nas que os índices de contaminación eran excesivos e que estaban a afectar ao terreo que ocupa a factoría, así como a augas superficiais e subterráneas.

En calquera caso, sostén o deputado pontevedrés que "estamos a pagar as consecuencias dunha localización inadecuada do complexo industrial dende os anos 60 que fan necesaria a súa saída da ría de Pontevedra".

Pola súa banda, os populares lanzan unha mensaxe de tranquilidade. "Estase a cumprir coa normativa aplicable en materia de solos contaminados, esixindo a Elnosa unha análise de risco que parta dos escenarios máis conservadores para garantir a total eliminación do mercurio e aprobar un proxecto de descontaminación garantista, e esixindo a Ence que, malia a localización próxima a Elnosa, afonde na investigación das análises de risco, co fin de ter todos os datos necesarios para proceder á eliminación do mercurio”, apuntou.

Ademais, sostén Díaz, que os actuais niveis de mercurio detectados non comportan riscos, pero que "a consellería vai seguir investigando o que está a acontecer nesta área industrial de Lourizán, requirindo canta información sexa necesaria e, de ser preciso, adoptar todas as medidas que permitan controlar e eliminar a presenza de mercurio nestes terreos", resolveu.