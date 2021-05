Un acusado de malos tratos habituais, acoso e abusos á súa parella sostén a súa inocencia: "nunca la obligué a nada"

Francisco, acusado de abusos sexuais, furto, ameazas graves e malos tratos habituais, lesións, coaccións e acoso contra a muller © Gonzalo García | Pool Francisco, acusado de abusos sexuais, furto, ameazas graves e malos tratos habituais, lesións, coaccións e acoso contra a muller © Gonzalo García | Pool

A Fiscalía e a acusación particular atribúenlle sete delitos diferentes -abusos sexuais con penetración, furto, ameazas graves e malos tratos habituais, lesións, coaccións e acoso contra a muller-, pero el nega a maior e asegura que ningún dos episodios violentos ocorreron. "Nunca la obligué a hacer nada", asegura, e engade que "siempre que hicimos algo, fue cosa de los dos".

É Francisco, veciño de Vilagarcía de Arousa que este xoves sentou no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra e enfróntase a unha petición de condena por parte da Fiscalía de 19 anos de prisión por maltratar física e psicoloxicamente á súa parella durante os seus oito anos de relación.

A vítima declarou a porta pechada, de modo que a súa declaración non transcendeu, pero si a opinión dos psicólogos e forenses sobre a mesma. Os especialistas do Instituto de Medicina Legal de Galicia ( Imelga) ratificaron que a muller presenta "sintomatología compatible con estrés postraumático", presenta un "trastorno adaptativo", "angustia" e "ansiedad" e todas as situacións que relata -e que sustentan a acusación contra o seu ex marido- son compatibles con esta situación actual.

Dous deses especialistas do Imelga tamén confirmaron que o acusado presenta "un discurso sin alteraciones formales, espontáneo y con coherencia narrativa" e recoñeceron que hai posibilidades de que o acusado e a vítima digan a verdade, aínda que "cada una cuenta la verdad desde su punto de vista".

Respecto diso, pode resultar crucial o testemuño dunha psicóloga que este xoves non puido declarar ante o tribunal porque se atopa de baixa médica, de modo que a Audiencia decidiu suspender o fin do xuízo ata a súa recuperación para que poida declarar.

En canto ao procesado, el negou todos os feitos e nin sequera recoñeceu os oito anos de relación coa súa suposta vítima que refiren ela e a Fiscalía. El fala dun noivado de cinco a dez anos no que conviviron no piso dela.

A Fiscalía recolle que durante o tempo que se prolongou esa relación, "e de forma cada vez máis intensa conforme ía avanzando a mesma", exerceu sobre ela "constantes e reiterados actos de violencia física e psíquica, chegando a insultala, menosprezala, ameazala e agredila fisicamente e, co ánimo de controlala e sometela á súa vontade, dedicouse tamén a revisar o seu teléfono móbil e controlar as súas amizades". Ademais, en moitas ocasións, cada vez que el acababa a súa xornada laboral e regresaba ao domicilio onde ambos convivían, sen aviso previo/previo aviso, introducíalle a man na vaxina.

El negou insultos, agresións, ameazas ou abusos e tan só recoñeceu que a convivencia non sempre era perfecta, senón que "unos días bien y otros de discusiones" e que nesas discusións algunhas veces falaba alto, pero non chegou nunca a agredila nin insultala e non a ameazou "nunca".

Ademais, indicou que romperon a relación dúas veces e que, despois da primeira, ela denuncioulle e logo retirou a denuncia. Ademais, tras esa ruptura, el foi á súa casa e mantiveron relacións sexuais, pero foron "siempre consentidas por ella" e el "nunca fui a molestarla". Unha amiga de ambos, con todo, declarou no xuízo que nunca presenciou unha agresión, pero si que ela a chamou moitas veces para que fose buscala e, ao chegar, notáballe a roupa rota ou lesións.

"Nunca llegué a hacer nada malo", asegurou, e engadiu tamén que ela lle denunciou "unas cuantas veces", sempre que el íase da casa ou rompía a relación, "si me iba, me decía que me iba a poner una denuncia; volvíamos y me la quitaba".

Asegurou, ademais, que el nunca lle levantou a man, pero ela a el si, aínda que non lle dá vergoña admitilo. "Me da vergüenza, pero sí llegó a agredirme", insiste, e atribúelle a ela mal carácter, "con nada de chispa, se alteraba".