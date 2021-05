Investigan un concesionario de Vilagarcía por unha fraude na compravenda de vehículos usados

Operación Drosipan-Termino © Guardia Civil

A Garda Civil e a Axencia Tributaria desarticularon unha organización delituosa que utilizaba un armazón de sociedades instrumentais ficticias situadas en Portugal para introducir vehículos en España procedentes de Alemaña.

É esta operación, denominada Drosipan-Termino, tamén se investiga a un concesionario de Vilagarcía.

Segundo fontes oficiais do Instituto Armado, en España esta trama vendía os vehículos mediante sociedades distribuidoras sen o correspondente pago de impostos. Chegando a introducir vehículos por valor de 35,3 millóns de euros entre 2017 e 2021, defraudando 7,3 millóns de euros de cotas de IVE.

No marco da operación detívose a oito persoas, entre eles o xefe da organización, así como outros responsables e organizadores da trama, cómplices e beneficiarios da fraude.

De igual forma, efectuáronse seis rexistros domiciliarios nas cidades de Albacete, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa e Almería, que permitiron a incautación de 15 vehículos valorados nun millón e medio de euros e de abundante documentación en papel e informática sobre as operacións fraudulentas detectadas e cuxo análises permitirá engadir elementos de proba aos xa obtidos na investigación xudicial ata o momento.

Á súa vez, adoptáronse medidas cautelares co bloqueo de contas bancarias das empresas implicadas na trama de fraude.

Segundo informa nun comunicado a Garda Civil, a investigación, iniciouse por mor dunha denuncia presentada pola Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Castela-A Mancha tras un procedemento de investigación previo que desenvolvera sobre as sociedades implicadas na trama. Grazas ás actuacións realizadas polos investigadores, detectouse unha serie de matriculacións que resultaban sospeitosas.

A fraude utilizada pola trama arrincaba cunha serie de sociedades ficticias españolas, coñecidas como ‘troitas introductoras’. Estas sociedades simulaban a compra directa a provedores europeos de vehículos usados que xa estaban matriculados no país de orixe. Ao tratarse de adquisicións intracomunitarias de bens en réxime xeral de IVE, as sociedades españolas obtiñan os vehículos exentos deste imposto para posteriormente vendelos a distribuidoras españolas da mesma trama que non ingresaban o IVE que corresponde á Facenda pública, ao tratarse dunha operación interior.

Dáse a circunstancia de que este imposto si que figuraba nas facturas de venda ás distribuidoras que, por tanto, deducíanse o IVE non ingresado polas "troitas introductoras".

De acordo coas investigacións da Garda Civil, algúns clientes das empresas distribuidoras eran plenamente conscientes da fraude e actuaban en plena conivencia e coordinación, encargando a compra de vehículos formalmente, a través da trama para beneficiarse do "lavado do IVE".

Como forma de reforzar a ocultación da fraude, a trama contaba tamén cunha "capa" de sociedades ficticias estranxeiras, coñecidas como "troitas remotas", cuxa función, dentro do esquema fraudulento, consistía en modificar o réxime aplicable do IVE.