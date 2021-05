Deteñen un home de 51 anos por agredir a súa parella na rúa Augusto González Besada

Policía Local de Pontevedra © Mónica Patxot

Unha patrulla da Policía Local de Pontevedra desprazábase o martes 4 de maio, sobre as 12.30 horas, ata a rúa Augusto González Besada ao ser alertada por unha persoa que comprobou como unha muller fóra agredida na vía pública por un home que tirou á vítima contra o chan e posteriormente dirixírase cara á Praza de Galicia.

A patrulla da Policía Local, unha vez no lugar, observou que unha muller, de 31 anos de idade presentaba varias feridas con sangue nun xeonllo e nunha man. Os axentes comproban que inicialmente esta muller nega que o agresor sexa a súa parella e manifesta que non a coñece e afirma que esa persoa tentara roubarlle o móbil.

Unha vez requirida unha unidade médica para que atendera as doenzas da muller, os axentes coa descrición facilitada pola testemuña logran identificar a un home de 51 anos de idade na Praza de Galicia como o presunto agresor. O home recoñece que mantivera unha discusión coa súa parella na Rúa Augusto González Besada.

Ante os feitos, os axentes proceden á detención do home por un presunto delito de violencia machista. Nun cacheo superficial, os axentes interveñen un coitelo, sen mango e de 12 centímetros aproximadamente que agochaba na manga dereita da chaqueta que vestía o presunto agresor. Ademais, os axentes constatan a través da investigación que tanto o presunto agresor como a vítima vivían xuntos.

Segundo indican desde a Policía Local de Pontevedra, "esta detención confirma unha vez máis que a solidariedade e a colaboración cidadá son determinantes para atallar este tipo de delitos. Os delitos de violencia doméstica e especialmente os de violencia de xénero danse nunhas circunstancias tales - relacións afectivas, ambiente de medo, convivencia no mesmo domicilio - que deixan ás vítimas a mercé do delincuente, e outras, que dota a estes feitos dunha natureza moi singular. Esta situación explica a dificultade que en moitos casos teñen as vítimas para denunciar e facer fronte por si mesmas a tal estado de cousas. Por este motivo a solidariedade e a implicación da sociedade, así como dos poderes públicos, resultan básicas para afrontar este problema".