Tras dous meses de investigación, a Garda Civil localiza un condutor que circulaba a 163 km/h nun treito de 70

Control da Garda Civil de Tráfico en Caldas de Reis © Guardia Civil de Tráfico

O pasado 16 de marzo foi detectado polo radar un vehículo circulando polo km.230,800 da N-640, no termo municipal de Caldas de Reis, a unha velocidade de 163 km/h nun treito limitado a 70 km/h. Nese momento, non puido ser interceptado pola patrulla da Garda Civil de Tráfico que se atopaba notificando as infraccións no lugar, polo que se inicia unha investigación para identificar á persoa condutora do vehículo.

Os axentes de Tráfico comprobaron que o vehículo estaba a nome dunha muller, con domicilio na poboación de Navia, en Asturias, polo que se require a colaboración do equipo GIAT do Subsector de Tráfico de Asturias, ao obxecto de pescudar quen conducía o vehículo no momento de ser detectado cometendo a infracción.

A titular do vehículo manifesta que o coche o conduce habitualmente o seu fillo, de vinte anos, o cal eventualmente traballa na provincia de Pontevedra, e reside, tamén de forma temporal, na Coruña.

Tras localizalo, este martes 4 de abril procedeuse á súa investigación por un delito contra a seguridade viaria, tendo en conta que excede en máis de 80 km/h o límite permitido en vía interurbana. De ser considerado culpable pola Autoridade Xudicial, pode enfrontarse a unha pena de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses ou traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días, e leva aparellada a privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos.

Desde a Comandancia da Garda Civil en Pontevedra, cuxos axentes levaron o caso, lembran que este tipo de condutas constitúe un dos principais factores de risco que concorren nos accidentes en xeral, e dos máis graves en particular, polo que constitúen un serio problema de seguridade viaria, non só para os responsables senón tamén para o resto de usuarios da vía.