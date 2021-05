'Salva vidas, lávate as mans', a mensaxe nos centros sanitarios neste Día Mundial da Hixiene de Mans

Mesa informativa no Día Mundial da Hixiene de Mans © SERGAS Persoa que desinfecta as súas mans © SERGAS

As infeccións relacionadas coa atención sanitaria, que se denominan IRAS, supoñen unha carga de enfermidade e afectan a pacientes e a sistemas sanitarios de todo o mundo. Por iso, as autoridades sanitarias alertan sobre a importancia da sinxela tarefa de hixienizar as mans nos momentos adecuados e da forma correcta porque permite salvar vidas.

Con motivo do Día Mundial da Hixiene de Mans, que promove a Organización Mundial da Saúde, a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés puxo en marcha diversas actividades dirixidas a concienciar tanto a profesionais como a pacientes e usuarios dos centros sanitarios.

A través da campaña 'Salva vidas, lávate as mans', as autoridades sanitarias fan unha chamada de atención aos profesionais para que coiden o lavado de mans para previr e controlar as infeccións. Instaláronse carteis, mesas informativas e murais promovendo a hixiene de mans dentro dos centros sanitarios da área.

Os servizos de Medicina preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedar (CHUP) e do Hospital do Salnés avalan a vixencia da súa guía de medidas de prevención da propagación de potenciais infeccións nos centros pertencentes á Consellería de Sanidade. Nesta guía recóllense pautas para realizar o correcto lavado das mans e os momentos adecuados para levar a cabo esa limpeza.

A recomendación á poboación é que se freguen as mans durante un período que vai dos 40 aos 60 segundos con auga e xabón ou cun produto de base alcohólica durante 20-30 segundos, sobre todo no marco sanitario tras ter contacto con pacientes, superficies e obxectos das habitacións hospitalarios, do mesmo xeito que antes de comer e despois de ir ao baño.

Nesta xornada tamén se celebra o Día das Matronas, que recoñece o importante papel que estas profesionais desenvolven en primeira liña de atención.