O mercadillo de Marín volverá poder contar co 100% dos postos

O Concello de Marín informou esta semana a todos os que teñen posto no Mercadillo do xoves que a partir de mañá poderán instalarse a totalidade dos postos que teñen autorización.

Ata o momento, o aforo estaba reducido ao 50% dos vendedores e turnábanse na asistencia, vindo os pares e os impares en semanas alternas.

Esta decisión tómase en conformidade coa orde do 21 de abril de 2021 pola que se modifica a orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen as medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da Covid-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, respecto dos mercados con menos de 150 postos autorizados.